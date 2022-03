Into The Woods indtager Glassalen i Tivoli

Den 18. marts 2022 har Sondheim-klassikeren Into The Woods premiere i Glassalen i Tivoli. Baseret på Brødrene Grimms eventyr; Askepot, Rødhætte, Rapunzel og Jack & bønnestagen, stiller Into The Woods skarpt på livets uforudsigelighed. På scenen er blandt andre Stig Rossen, Joachim Knop, Julie Steincke, Hanne Uldal og Mikkel Vadsholt, mens en af landets markante stemmer – Ghita Nørby – netop ligger stemme til kæmpen fra Jack & bønnestagen.

Med den legendariske komponist Stephen Sondheims mesterværk, bliver Glassalen i Tivoli forvandlet til et magisk univers, der i instruktør Peter Langdals forførerende iscenesættelse undersøger, hvilken indflydelse mennesker egentlig har på de liv, de lever – og de liv, de gerne vil leve.

Into The Woods er baseret på Brødrene Grimms bedste eventyr og fortalt af fænomenale sangere, skuespillere og musikere. Det er et eventyrligt univers, hvor velkendte figurer væves ud og ind af hinandens historier, og mødes på kryds og på tværs.

Into The Woods oplevede en stjerneregn fra anmelderne, da den havde Danmarkspremiere i 2017. Det Händer gav den bl.a. 5 stjerner og bl.a. roste castet og de extravagante kostumer. Jyllands-Posten gav den ligeledes 5 stjerner og kaldte det “en luksusopsætning” og “den bedste musical i Tivoli i mange år”.

Om Stephen Sondheim

Legenden, lyrikeren og komponisten Stephen Sondheim (1930-2021) berigede i over 60 år den internationale musicalscene med sangtekster og musik. Hans eviggyldige opsætninger har indtaget Broadway af flere omgange og vundet en række Tony Awards og Grammy Awards samt Pulitzerprisen og en Oscar. Udover Into The Woods har han blandt andre været medskaber af West Side Story (1957), Sweeney Todd (1979) og Road Show (2008).

FAKTA

Premiere: 18. marts 2022

Venue: Glassalen i Tivoli, København

Iscenesættelse: Peter Langdal

Scenograf: Benjamin la Cour

Kapelmester: Mikkel GomardKostumedesign: Karin Betz

Parykdesign & maskør: Camilla Kreutzmann

Oversættelse: Thomas Bay & Mads Æbeløe Nielsen

Producent: Heltemus ApS

Kunstnerisk leder/kreativ producent: Thomas Bay

CAST

Fortæller: Stig Rossen

Stemme til Kæmpen: Ghita Nørby

Heks: Julie Steincke

Bager: Christian Lund

Bagerens kone: Silke Biranell

Askepot: Maria Wichmann

Jack: Mikkel Moltke Hvilsom

Prins og ulv: Joachim Knop

Prins og ulv: Henrik Launbjerg

Rødhætte: Sofie Amalie Kronborg Christensen

Rapunzel: Sandra Elsfort

Bedstemor: Hanne Uldal

Jacks mor: Sara Gadborg

Askepots far og Hofmarskal: Mikkel Vadsholt

Askepots stedmor: Anne Suppli

Florinda: Astrid Højgaard Lundgreen

Lucinda: Caroline Gustafsson

Mælkehvid: Eric Hallengren

Ensemble: Thea Boel Gjerum

Ensemble: Helmer Solberg

Ensemble: Cathrine Kronborg Tøt

Ensemble/swing: Jonas Suurballe Christensen